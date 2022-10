Arnautovic-Ferguson | il Bologna piega 2-0 il Lecce

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 23 ottobre 2022)(ITALPRESS) – Vittoria casalinga importante in chiave salvezza per ilche al Dall'Ara non lascia scampo aldi Baroni: 2-0 il finale. Tre punti importanti per la squadra di Thiago Motta che, trascinato dalle reti di, ha sempre dominato il match. Discorso diverso per ilche di fatto non è mai entrato in partita. Scatto deciso dei padroni di casa che, al 12?, protestano per un contatto in area salentina tra Gendrey e Aebischer. Sozza consulta il Var e assegna il calcio di rigore; dagli 11 metricol destro spiazza Falcone e firma il settimo gol in campionato. Ilprova a rialzare la testa ma, al 21?, sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Cambiaso, Aebischer non riesce a ...