Arbitraggi strategici per fermare il Napoli e far volare l’asse Milano-Torino | Avete visto Valeri?

(Di domenica 23 ottobre 2022) Torna la serie A con il verme,finalizzati ailin favore di Juve, Milan e Inter. “La Serie A col verme è quel campionato in cui un arbitro minacciato da #Paratici regala una punizione, la Juve vince e va in Champions; e un arbitro nemico storico del, quindi VAR fisso al, tace per un gol valido annullato (e ilmagari perde la Champions)” Denunciava Paolo Ziliani il 3 maggio del 2021, prima che fosse messo a tacere: “Il calcio italiano ha il cancro. È falsato, lo sanno tutti ma il Palazzo collude, l’informazione anche e nessuno dice e fa niente. Smetto di occuparmene. Grazie a chi mi ha seguito e stimato, non alla mia categoria. Mi allontano da questa palude malsana, scelgo la famiglia“. Quanto accaduto durante ...