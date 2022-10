Annullata la cena per celebrare l’anniversario della ‘Marcia su Roma’

(Di domenica 23 ottobre 2022) Nei giorni scorsi aveva sollevato polemiche, a Piacenza, l’organizzazione di una– in programma la sera del 28 ottobre prossimo in un ristorantecentralissima zona di piazza Cavalli – persu Roma‘. L’iniziativa era stata portata alla luce dal quotidiano ‘Libertà‘ che, oggi, nell’edizione in edicola racconta che la serata è stata. A rivelarlo, scrive il giornale emiliano, il titolare del locale scelto per il ritrovo tra ‘nostalgici’ del Ventennio, contattato dagli organizzatori che hanno disdetto la prenotazione dei tavoli. A ieri pare fossero una trentina le adesioni già raccolte per lacelebrativaMarcia. L’evento che avrebbe dovuto essere privato ma che era ...

