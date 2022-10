Alex | il nuovo disco è Ciò che abbiamo dentro | tracklist e copertina

Leggi su spettacolo.eu

(Di domenica 23 ottobre 2022) Si intitola Ciò cheilalbum di inediti di, disponibile in pre-order: lae laSi intitola Ciò cheilalbum di inediti di, il giovane cantautore e musicista comasco cresciuto tra Italia e Inghilterra finalista dell’edizione 2022 di Amici, in uscita venerdì 4 novembre (etichetta 21co e distribuito da Artist First) e che è disponibile per il preorder a questo link, anche in versione autografata su Amazon. Uncapitolo dell’artista per il quale il“parla di tutto quello che ho sentito lungo questo periodo, è il cambiamento e l’inizio, è realizzazione e paura, è vita e tempo”.Negli undici brani che compongono ...