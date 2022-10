Alessia ed Eleonora sono diventate mamme con il metodo ROPA | “L’Italia non lo riconosce”

Leggi su news.robadadonne

(Di domenica 23 ottobre 2022)edvivono a Roma, siinnamorate nel 2016 e desideravano da tempo poter diventare. Il loro sogno ora si è finalmente realizzato, ma non è stato semplice riuscire a farcela: entrambe volevano essere coinvolte appieno in questa esperienza e hanno così deciso di sfruttare il, sistema che coinvolge entrambe le componenti della coppia. Si tratta infatti di una fecondazione in vitro, in cui una delle due donne si sottopone alla stimolazione ovarica per fornire gli ovociti, mentre la sua partner porta a termine la gravidanza. Per questo tipo di trattamento è poi necessario ricorrere a un donatore di sperma. Ilsi rivela indicato per tutte le donne lesbiche che vogliono avere un figlio: entrambe, infatti, ...