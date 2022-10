Alba Parietti troppo magra fa preoccupare i fan | ecco la foto incriminata

Stile e Trend Fanpage

Dive internazionali come Demi Moore , Sharon Stone , Andie MacDowell , Jane Fonda o anche star di casa nostra come, che non temono di mostrarsi per ciò che sono , mettendo da parte ...ha regalato sul suo profilo Instagram un momento di grande commozione attraverso una lettera a cuore aperto dedicata alla propria mamma scomparsa nel 2010 dopo un ictus. Parole che ... Alba Parietti torna in tv, backstage tra trucco e parrucco: Così non sembro una scappata da casa Sono passati dodici anni dal momento in cui Alba Parietti, showgirl ed opinionista della televisione italiana, ha perso la madre Grazia. In occasione ...Alba Parietti scrive una lettera a cuore aperto a mamma Grazia, scomparsa nel 2010, e le chiede perdono su Instagram.