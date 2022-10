Al via primo Cdm presieduto da Meloni | la Presidente suona la campanella

(Di domenica 23 ottobre 2022) (Agenzia Vista) Roma, 23 ottobre 2022 Al via a Palazzo Chigi ilConsiglio dei ministrida Giorgia. La riunione del Cdm dovrebbe formalizzare la carica di vicepremier per Matteo Salvini e Antonio Tajani e nominare sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, che giurerà durante la riunione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

La Svolta

...57 Meloni tra Tajani e Mantovano, suona la campanella e dà illaCdm 12:37 Iniziato ilCdm presieduto da Meloni 12:15 "Ciao Mario", il saluto emozionato di Meloni a Draghi 12:05 ...Con la cerimonia della campanella si dà di fatto ilal nuovo governo. Al termine si terrà la prima riunione del Consiglio dei Ministri presieduto dalpremier donna della storia della ... Ultimo'ora: **Governo: al via primo Cdm presieduto da Meloni** Al via a Palazzo Chigi il primo Consiglio dei ministri presieduto da Giorgia Meloni. La riunione del Cdm dovrebbe formalizzare la carica di vicepremier per Matteo Salvini e Antonio Tajani e nominare s ...Il rito simbolico del passaggio della campanella, subito utilizzata per aprire il primo consiglio dei ministri. L’emozione palpabile di Meloni ma anche di Draghi ...