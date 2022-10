AGENAS | Concorso per 7 Ingegneri Informatici

Leggi su posizioniaperte

(Di domenica 23 ottobre 2022) L’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali ha indetto unPubblico per la ricerca di 7 Figure come Collaboratore Tecnico Professionale Ingegnere Informatico, categoria D. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diSi avvisa che é indettopubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di sette posti di collaboratore tecnico professionale, ingegnere informatico, categoria D, di cui due posti ai sensi dell'art. 31 del decreto-legge n. 104/2020, convertito in legge n. 126/2020 e cinque posti ai sensi dell'art. 16-septies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2021, n. 215. Requisiti ed Invio della Domanda Saranno considerate valide ...