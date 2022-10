AEW | Kurt Angle rivela la cifra esorbitante che ha chiest a Tony Khan per firmare

(Di domenica 23 ottobre 2022)può essere considerato uno dei più grandi wrestler di tutti i tempi. Con una grande abilità sul ring e una grande personalità. Sebbene non sia stato a lungo l’uomo di punta, era comunque ammirato da molti fan in tutto il mondo. Purtropposi è ritirato dopo aver disputato il suo ultimo incontro contro Baron Corbin a WrestleMania. Tuttavia, data la natura del business, non si può escludere un suo ritorno sul ring. Durante l’ultimo episodio delShow, l’ex Superstar della WWE hato che avrebbe voluto essere pagato 300.000 dollari a incontro per unirsi alla AEW quando la compagnia stava cercando di decollare: “Beh, per prendere anche solo in considerazione l’idea di tornare, dovrà essere una somma di denaro considerevole”, ha ...

