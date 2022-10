(Di domenica 23 ottobre 2022) Nonostante abbia sempre detto che il suo contratto scade nel 2024 e che intende partecipare alla più grande guerra di offerte che il mondo del wrestling abbia mai visto, si dice che la star della AEW MJF abbia effettivamente firmato un’estensione del contratto con la AEW e che questa “guerra di offerte” faccia parte di una storyline che lui e la compagnia hanno intenzione di portare avanti nei prossimi mesi o un anno. Come riportato dal programma audio di PWTorch.com, Wade Keller ha discusso di come stanno andando le cose tra MJF e AEW, sia nel backstage che per quanto riguarda il suo accordo con la promotion di Tony Khan. Ci sono stati report secondo i quali non è ancora del tutto felice nonostante il ritorno e che la sua intenzione potrebbe essere quella di partire per la WWE quando il suo contratto glielo permetterà. Questo non è necessariamente vero, osserva Keller. Il ...

Zona Wrestling

Joey Janela, ex stella della, debutterà al prossimo show in programma il 22 ottobre a Cesate (... Nei giorni scorsi il wrestler ha aggiunto untitolo al suo palmares: il Vanguardia ...Mi sono detto non vedo perché li devo far suonare a qualcun, questo è esattamente quello che ... Immagine tratta dal profilo Instagram @.manuelagnelli Vai alla Fotogallery AEW: Altro che WWE, MJF avrebbe rinnovato ma ci viene fatto credere il contrario Kurt Angle durante il suo podcast ha svelato quanto ha chiesto alcuni anni fa a Tony Khan per lottare dieci incontri in All Elite Wrestling.Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...