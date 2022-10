Aeroporto di Fiumicino | nasconde il “bottino” nel bagaglio a mano | beccato un 38enne romano

(Di domenica 23 ottobre 2022) Ancora tentati furti ai duty free dell’di, Leonardo da Vinci, e autisti Ncc senza autorizzazioni. Sono stati i Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma ad aver denunciato unper tentato furto e multato un autista Ncc che stava procacciando clienti senza averne titolo. Si tratta dell’ennesimo Noleggio con conducente ad essere stato intercettato dagli uomini dell’Arma sprovvisto delle necessarie autorizzazioni. Il tentato furto nel duty free In un duty free del terminale 3 unroè statodai militari mentre cercava di andare via dal negozio senza pagare la merce che aveva nascosto nel. Ad aver visto l’uomo che si era impossessato di vari prodotti e stava cercando di evitare di passare per ...

la Repubblica

Fino al primo dicembre negli scali di Napoli Centrale, Bari centrale, Roma Termini e Roma Tiburtina,, Milano Centrale, Venezia Mestre e Venezia Santa Lucia, Verona Porta Nuova, ...ROMA - In Italia i passeggeri degli aerei non sono tutti uguali. Alcuni possono raggiungere o lasciare lo scalo con un trenino , poca spesa e nessuna fatica. Altri, soprattutto nel Sud, faticano ... In aeroporto senz’auto, la pagella sostenibile. Fiumicino ok, male il Sud Presso l’uscita del Terminal 3 – Arrivi, tra la folla di viaggiatori in cerca di un trasporto in direzione Roma, i carabinieri hanno inoltrre sorpreso un autista abusivo mentre procacciava clienti e l ...Fiumicino – Nel corso dei quotidiani controlli nello scalo aeroportuale internazionale “Leonardo Da Vinci” a Fiumicino, i Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma hanno denunciato una persona per ...