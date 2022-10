Ad Amici il ritorno di Kledi Kadiu e un omaggio a Michele Merlo | ospiti e anticipazioni del 23 ottobre

Leggi su optimagazine

(Di domenica 23 ottobre 2022) Adildie un, ma non solo. Ci saranno anche Nek e Alex, che ha appena annunciato l’album Ciò Che Abbiamo Dentro. Un nuovo appuntamento speciale condi Maria De Filippi va in onda su Canale 5 alle ore 14.00 domenica 23. Al centro della puntata le sfide dei concorrenti della nuova classe, c cantanti e ballerini che si metteranno nuovamente alla prova con i rispettivi talenti per sottoporsi al giudizio dei docenti della scuola e di una serie di personaggi esterni. Tra i giudici di puntata vedremo il cantante Nek, in studio per valutare le cover eseguite dai cantanti e assegnare voti alle performance. Sulla base dei suoi voti verrà stilata la classifica cover. A ...