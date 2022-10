Zuppa di Porro 22 ottobre 2022

(Di sabato 22 ottobre 2022)di. I giornali e la prima donna a Palazzo Chigi. Sallusti colora di rosa il suo Libero e Rep acida: Meloni, Patria e Famiglia. E Sansonetti in buona compagnia con il Domani si chiede retoricamente: Non doveva essere un governo di alto profilo? é il sesto governo di Mattarella. Retroscena sul cav scontento e polemiche del Fatto sui conflitti di interesse. Francesco Merlo sulla cognateria. Solo la Verità parla dell’eredità, che giudica pessima, del governo dei Migliori. I nomi dei ministeri e la doppia intervista di Petrini, il sociologo che vuole insegnare agli agricoltori il mestiere. Certo ci sono un botto di ministri. E poi i giornali su Draghi e l’accordo sul tetto del gas, che non c’è. Leggete Tabarelli, nascosto sul Sole, per capire. Feltri e l’intervista a Cazzullo. La fine di Kevin Spacy e del meetoo. La fine della Truss, che per ...

Nicola Porro

Watch this video on YouTube Il Quirinale ha annunciato che Sergio Mattarella ha conferito l'incarico a Giorgia Meloni che ha accettato senza riserva, dunque giurerà domani ore 10 nelle mani del Capo ... Centrodestra , La Stampa come sempre equilibrata: "Meloni zittisce Berlusconi". Ovviamente intende per le consultazioni di oggi. Stefano Cappellini, unico che si ricorda dell'opposizione e ...