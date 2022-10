Zelensky tiene il punto | «Negoziati di pace? Solo se i russi si ritireranno oltre i confini del 1991»

Leggi su open.online

(Di sabato 22 ottobre 2022) «Se ivogliono negoziare, devono restituirci il nostro territorio, ritirarsiinternazionalmente riconosciuti del».ilVolodymyrin un’intervista rilasciata alle tv canadesi Ctv e Cbc, e citata dall’agenzia di stampa Unian. Il presidente ucraino ribadisce le condizioni che lo porterebbe al tavolo delle trattative con Putin, facendo chiaro riferimento alla restituzione della Crimea. «Per parlare dobbiamo tornare al momento in cui i nostri Stati hanno parlato, cioè prima della guerra, fino al 2014».ha poi rivolto il discorso alla comunità mondiale: «Dovrebbe agire più attivamente per sbarazzarsi del ricatto nucleare russo, in particolare liberando la centrale nucleare di Zaporizhzhia dagli ...