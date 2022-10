Zaccagni e Chiara Nasti | il bacio è proibito | il VIDEO virale spiega perché

(Di sabato 22 ottobre 2022) . Ecco che cosa è successo tra i due nelle scorse ore. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAMcontinua a postare foto e contenuti del suo pancione, sempre più grande e ormai prossimo a ‘scomparire’ con la nascita del figlio Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

La Lazio Siamo Noi

Nasti: il nome del figlioNasti e Mattiahanno annunciato - con un plateale gender reveal party allo stadio Olimpico - che avranno un figlio maschio, Thiago . Nelle scorse ore ...... i like e i messaggi di congratulazioni sotto al post di Immobile, fra cui spiccano quelli di Sespo, Pio e Amedeo,Nasti (che tra l'altro è incinta del collega della Lazio Mattia) e ... Zaccagni bacia Chiara ma qualcuno non è d'accordo: la scena tutta da ridere! - VIDEO Manca poco al lieto evento per la coppia formata da Chiara Nasti e l'attaccante Mattia Zaccagni. L'influencer ha espresso la sua impazienza ...Mentre il calciatore della Lazio e l'influencer si baciano tra i due si intromette il cagnolino geloso (Da Instagram: @nastilove ...