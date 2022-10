Xi promette al Pcc ' miracoli che stupiranno il mondo'

Dopo un secolo di grandi sforzi, il"sta ancora una volta intraprendendo un nuovo viaggio in cui dovrà affrontare nuove prove". . 22 ottobre 2022Due obiettivi fondamentali per il: 1) 2020 - 2035 " raggiungere la modernizzazione socialista; ... ma ha affermato che la Cina nondi rinunciare all'uso della forza. Questa politica non è ...I successi raggiunti nel secolo scorso dal Partito comunista cinese "sono stati davvero notevoli e, a più di cento anni dalla sua fondazione, il nostro partito è ancora nel fiore degli anni". (ANSA) ...Su molti quotidiani internazionali è in primo piano la la conferma da parte della Cina dell’obiettivo della riunificazione di Taiwan, da perseguire con ogni mezzo, anche l’uso della forza ...