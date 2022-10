WWE | La nuova Liv Morgan è ispirata da un personaggio cinematografico?

(Di sabato 22 ottobre 2022) Nel corso delle ultime settimane stiamo assistendo ad un’insolita versione di Liv, che dopo aver perso lo SmackDown Women’s Championship in favore di Ronda Rousey, sta mostrando un lato molto più violento di sé, rispetto alla sua versione da perenne underground che l’accompagnava da tempo. Livin versione Harley Quinn Nelle ultime due settimane infatti Liv ha praticamente distrutto Sonya Deville prima schiantandola contro un tavolo nel backstage e poi, nell’ultima puntata dello show blu, schiantandola con un superplex su delle sedie, in entrambe le occasioni la Miracle Girl è sembrata più che soddisfatta del suo operato sfoggiando un sadico sorriso. Tutto ciò fa pensare ad un turn heel da parte dellache però non è stato ancora ufficializzato, infatti attualmente la WWE sta pensando di rendere il ...

...avrei mai immaginato che mi sarei trovato ad avere un ruolo più corporate all'interno della. ... prodotto voluto dal vecchio regime Vince McMahon, e laiterazione del brand. "Quando abbiamo ...Adesso che la vecchia leadership non c'è più siamo pronti a inaugurare unaera nell'universo ... L'ex campione dellaha anche più volte stuzzicato i fan su un possibile scontro sul grande ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...L’addio di Vince McMahon ha sancito l’inizio di una nuova era per la WWE e per il wrestling in generale. A causa dell’età e delle pesanti accuse abbattutesi su di lui negli ultimi tempi, l’ormai ex Ch ...