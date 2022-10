(Di sabato 22 ottobre 2022) “Ieri è stato firmato dopo tre anni di lotte e battaglie un preaccordo che ci ha dato la possibilità e la speranza di attendere conil, Adolfo Urso,”. Lo dice Massimiliano Quintavalle,deldellacommentando alla Festa del cinema di Roma il verbale di intesa siglato tra ministero dello Sviluppo economico, prefetto di Napoli, comune di Napoli, il commissario della Zes (Zona speciale economica), Regione Campania e Organizzazioni sindacali finalizzate al rilancio dell’azione delle istituzioni per la ricerca di una soluzione definitiva nella vertenza dell’exdi Napoli. La vicenda della battaglia ormai di oltre tre anni per salvare i posti di lavoro dopo l’annuncio della chiusura della fabbrica di ...

Il Denaro

... delle sfide che aspettano il senatore, e del doppio ruolo didel Piemonte, dove ... Mi sono sempre occupato del territorio, come ad esempio nei casie scuole dell'entroterra. ...... per la grande assente al tavolo convocato al Mise, nel quale si doveva discutere sul futuro degli stabilimentiin Italia, uno dei quali a Comunanza. Non c'era infatti nessun... Whirlpool, rappresentante del presidio: Attendiamo con fiducia il nuovo ministro - Ildenaro.it “Ieri è stato firmato dopo tre anni di lotte e battaglie un preaccordo che ci ha dato la possibilità e la speranza di attendere con fiducia il nuovo ministro, Adolfo Urso,”. Lo dice Massimiliano Quint ...L'acquisizione dell'area da parte del commissario della Zes rappresenta un primo passo a salvaguardare il sito di via Argine. Mentre si apprende che Whirlpool già nello scorso marzo aveva dato la sua ...