Wanda e L-Gante allo scoperto | 'Siamo innamorati' L'ormai ex di Icardi | 'Non mi pento | i bimbi non c'entrano' FOTO

(Di sabato 22 ottobre 2022) Nelle ultime settimane sulla fine della storia fra MauroNara per colpa del cantante L-si è detto e scritto di tutto,...

Nara si dichiara separata, Mauro Icardi la sfotte Non solo teoricamente Mauro Icardi eNara sarebbero separati, ma lei sembra aver legato col rapper argentino L, ventiduenne, ...Francesco Totti, tutte le foto del primo weekend di coppia con Noemi Bocchi ADDOMINALI D'ACCIAIO Enzo Miccio wedding planner palestrato, guarda le foto SARA' VERONara e L -, una coppia esplosiva non solo a letto DOLCE MAMMA Cristiana Capotondi a spasso con la figlia Anna INSIEME DA OTTO ANNI Ilaria D'Amico e Gianluigi Buffon, una passeggiata al ...L'argentina ha rilasciato un'intervista insieme a L-Gante, la sua presunta nuova fiamma, e entrambi hanno ammesso di essere coinvolti emotivamente ...L'ex compagna di Mauro Icardi, Wanda Nara, è uscita allo scoperto per quanto riguarda la sua nuova relazione con L-Gante, rapper argentino di 22 anni.