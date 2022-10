Von der Leyen a Meloni | Pronta e lieta di lavorare insieme - Le Pen e Orban | grande giorno per la destra in Europa

Giorgia Meloni ha giurato come presidente del consiglio AL QUIRINALE Il governo Meloni giura davanti a Mattarella VIAGGIO VERSO IL QUIRINALE Giorgia Meloni per il giuramento 'costretta' ad abbandonare ...Giorgia Meloni e i ministri del nuovo governo hanno giurato questa mattina nelle mani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dalle istituzioni europee ai leader internazionali, ecco le ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...“Congratulazioni a Giorgia Meloni per la sua nomina a Presidente del Consiglio Italiano, la prima donna a ricoprire questo ruolo. Sono pronta e sono lieta di lavorare insieme al nuovo Governo in modo ...