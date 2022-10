Volley femminile | serie A1 Milano non fa sconti e batte 3-1 Pinerolo al debutto

(Di sabato 22 ottobre 2022) Inizia con il piede giusto il Veroche per la prima volta lega il suo nome a3-1 la neopromossa Wash4greenalassoluto nella massima. Le lombarde si concedono una distrazione prolungata nella seconda parte del terzo set, ma riescono comunque a conquistare i tre punti che volevano in una partita giocata a una settimana esatta dalle finali del Mondiale di Olanda e Polonia. Marco Gaspari sui affida al sestetto titolare con la sola Davyskiba che viene schierata al posto di Stysiak, con Thompson nel ruolo di opposta.parte forte, guadagna da subito un vantaggio considerevole e può giocare in scioltezza la seconda parte del set che conduce al 25-16 conclusivo. Secondo parziale quasi in fotocopia rispetto al primo con le ...

...45 Slovan Bratislava - Basel 3 - 3 21:00 FCSB - Silkeborg 0 - 5 21:00 West Ham - RSC Anderlecht 2 - 1 Visualizza Conference League- MONDIALI19:00 Italia - Brasile 1 - 3 ...DIRETTA MONZA PINEROLO (RISULTATO 2 - 1): ORGOGLIO PIEMONTESE In VeroMonza - Wash4green Pinerolo , partita valevole per la prima giornata della regular season di Serie A1di, le piemontesi tirano fuori l'orgoglio in una sfida che sembrava ormai segnata e vincono un tiratissimo terzo set col punteggio di 27 - 29, con Pinerolo quasi sempre avanti nel ...Serie A1 volley femminile, Milano vince la partita d'esordio battendo 3-1 (25-16; 25-17; 27-29; 25-13) Pinerolo. Thompson (22) la top scorer del match.Omaggio della Pallavolo italiana alla studentessa iraniana Asra Panahi, di 16 anni, uccisa dalle forze di sicurezza per essersi rifiutata di cantare un inno per Khamenei. Accolto con un applauso il de ...