“Vogliono abbandonare la casa” | Clamoroso risvolto al GF Vip 7 | chi rimarrà?

Leggi su periodicoitaliano

(Di sabato 22 ottobre 2022) Quest’anno Alfonso Signorini non se la passa bene al Grande Fratello Vip: rischia di perdere altri tre concorrenti, ecco chi sono. Il Grande Fratello Vip 7 è partito con il piede sbagliato e, purtroppo, questa brutta piega iniziale non sembra volersi raddrizzare. Una brutta annata per il conduttore Alfonso Signorini, che ha già perso diversi concorrenti in poco più di un mese dall’inizio del reality show. Come molti sapranno la storia di Marco Bellavia ha mietuto teste in pochissime settimane. Dopo la sua uscita volontaria dalla, Signorini si è visto costretto a squalificare Ginevra Lamborghini (per la sua triste frase) mentre al pubblico è stata lasciata la decisione di far uscire dallaGiovanni Ciacci. Così oltre gli eliminati della settimana sono tre i concorrenti in più che hanno abbandonato, e negli ultimi giorni corre ...