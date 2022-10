Vittoria Deganello incinta | svelato il sesso del bebè VIDEO

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 22 ottobre 2022)ed è stata lei a comunicarlo sui social con unin cui ha mostrato la prima ecografia fatta in ospedale. Non c'è alcun tag che possa ricondurre al padre del suo primo figlio, ma si fanno sempre più insistenti le voci che si tratti di Alessandro Murgia. Con quest'ultimo ha avuto una storia segreta fino a pochi mesi fa. Oggi si sa qualcosa in più su questa gravidanza:di un maschietto o di una femminuccia? Da pochi giorni è entrata nel quarto mese e aspetta una bambina; la nascita è prevista per il 25 aprile prossimo.l'ha scoperto oggi con un gender reveal party decisamente insolito: l'influencer ha scelto una festa ristretta e intima in casa con la sua famiglia e un paio di ...