Virtus Francavilla-Avellino | le probabili formazioni

Riscatto. E' questa la parola d'ordine in casa. Dopo l'esonero di Roberto Taurino, i lupi ripartono da Massimo Rastelli in panchina. Sette anni dopo il trainer di Pompei torna sullo scranno biancoverde con l'obiettivo di risalire la china. Il nuovo percorso tecnico comincia dalla gara in esterna contro la. Squadra reduce dalla pesante imbarcata (3-0) contro il Crotone. Pochi, anzi pochissimi allenamenti per Rastelli. Al di là di ciò la squadra sarà chiamata a dare risposte sul campo, oggi non esiste più l'alibi del tecnico o altro. La prima sorpresa dalla nuova era targata Rastelli è arrivata nella lista dei convocati. Dopo diverse settimane da escluso, Forte rientra. L'estremo difensore, dopo le varie dinamiche estivo è finito fuori dai piani della ...

