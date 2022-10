VIDEO MotoGP | highlights e sintesi qualifiche GP Malesia 2022 | Bagnaia cade | ma Quartararo fa peggio

(Di sabato 22 ottobre 2022) Non sono certo mancate le emozioni nel corso delledel Gran Premio di, diciannovesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di. Sul tracciato di Sepang, infatti, è successo letteralmente di tutto. Cadute, come quelle di Francescoe Aleix Espargarò, giochi di scie, con Marc Marquez grande protagonista, e un tempo stellare. Stiamo parlando dell’1:57.790 di Jorge Martin. Lo spagnolo del team Ducati Pramac ha sbriciolato il record della pista malese, passando dall’1:58.3 di Fabiodel 2019, al suo 1:58.0 del primo tentativo della Q2, fino ad un limite inavvicinabile per tutti. Al secondo posto, infatti, troviamo Enea Bastianini a quasi mezzo secondo di distacco, con Marc Marquez terzo a 664 millesimi. Le notizie più corpose, tuttavia, ...

Va a Martin, davanti a Bastianini, la pole position del Gp di Malesia della. I due piloti in lotta per il Mondiale, Bagnaia e Quartararo, ... Jack Miller ha avuto un grave incidente nella MotoGP Q1 quando l'australiano ha perso il controllo della sua DesmoSediciGP questo pomeriggio a Sepang. Il pilota Ducati era negli ultimi momenti della p ... In corso le qualifiche della MotoGP in Malesia. C'è anche Bagnaia in Q1, dopo aver chiuso 11° nella classifica combinata a causa di una caduta nelle Libere 3: Pecco dovrà centrare le prime due posizio ...