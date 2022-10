Vi ricordate Swami | figlia di Elenoire Casalegno e DJ Ringo? Eccola oggi a 23 anni | più bella che mai

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 22 ottobre 2022)ha avuto un periodo di enorme successo tra gli'90 e i primi 2000. Proprio in quel periodo è diventata madre per la prima volta di, il cui padre è DJè nata a Savona nel 1976. Finite le scuole superiori, ha sognato per un breve periodo di laurearsi in legge per diventare, un giorno, magistrato. Poi, però, giovanissima su consiglio di un'amica si iscrive a un concorso di bellezza e ottiene un contratto con la Elite Model Management. Bionda, alta 180 centimetri, viso bellissimo e fisico asciutto, aveva tutte le carte in regola per diventare una top model. E così è stato. Dopo una breve esperienza come modella in senso stretto, però, lapreferisce gettarsi nel mondo più remunerativo della ...