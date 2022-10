Verissimo anticipazioni | gli ospiti del 22 e 23 ottobre 2022

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 22 ottobre 2022) Silvia Toffanin torna anche oggi con una nuova puntata di, e non solo. Il doppio appuntamento conci aspetta il 22 e il 23, come sempre alle 16,30 su Canale 5. Il programma, andrà in onda regolarmente, come annunciato dai palinsesti ufficiali di Mediaset, fino al 10 dicembre, stessa data in cui anche Amici 22 saluterà il suo pubblico. Ma non pensiamo all’inverno e alle vacanze di Natale e concentriamoci invece su quello che succederà nelle due puntate diin onda questa settimana. Scopriamo quindi i nomi di tutti glidi Silvia Toffanin. Sabato a: tutti glidel 22Qualche settimana fa Dodi Battaglia ha fatto preoccupare i suoi fan per ...