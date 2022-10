Vergogna Saviano contro Gennaro Sangiuliano | lo squallido tweet contro il neo ministro della Cultura

Liberoquotidiano.it

... e col quale abbiamo delle relazioni diplomatiche normali, non posso che provare una... Un'occasione per Pennac, che dialoga con nomi come Roberto, Maurizio De Giovanni, per scoprire ...". Così Daniel Pennac sulla situazione in Iran, prima della conferenza di presentazione del ... Con la partecipazione straordinaria di Maurizio de Giovanni, Robertoe Luciano Ferrara, il ... Aborto, la vergogna della sinistra: altra montatura contro Gasparri Francesco Storace 20 ottobre 2022 I cattolici si dovranno nascondere In Italia sta crescendo un'onda preoccupante contro i credenti impegnati in politica. Viene analizzata al microscopio la frequenza ...(Adnkronos) - "Prima di parlare di cinema, prima di parlare del film, volevo dire una cosa: il governo di un Paese vicino a noi ha dichiarato guerra alle donne. Un vera guerra degli uomini del suo gov ...