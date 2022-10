QUOTIDIANO NAZIONALE

Il cambiamento climatico ha cambiato le specie presenti nello specchio d'acqua lagunare. 'È una roba ...- Diciotto anni. E una coltellata in omaggio. Per , il braccio destro di Gilberto Lolli ... Dunque, Paolo Pattarello lo ha accoltellato per. Certo quel che èper la Procura, è ... Venezia, niente più moeche in laguna. "Granchi morbidi spariti per la siccità"