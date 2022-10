Vela | al Mondiale iQFOiL Marta Maggetti vince uno splendido oro

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 22 ottobre 2022)si veste d'oro aldi Brest, in Francia. Con il windsurf foiling che sostituirà la classe RS:X nel programma olimpico delladi Parigi 2024, l'azzurra (54 punti netti) si impone sulle israeliane Daniela Peleg (90 punti) e Maya Morris (107 punti netti) che completano il podiondo rispettivamente l'argento e il bronzo. Ieri l'azzurra, sfruttando la classifica corta e il forte vento, era passata al comando al termine delle 15 prove di Gold Fleet. Posizione confermata poi oggi nella fase finale, a tre, della medal race che le vale il titolo di campionessa del mondo. (coni.it)(foto@coni.it)