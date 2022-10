Usa-Taiwan in trattativa per la coproduzione di armi americane?

Leggi su it.insideover

(Di sabato 22 ottobre 2022) Un piano per avviare la produzione congiunta ditra Stati Uniti e. L’amministrazione dem guidata da Joe Biden sta valutando se e come effettuare questo importante cambio di passo. Che, in caso di fumata bianca, non solo incrementerebbe la capacità produttiva bellica statunitense, ma accelererebbe il trasferimento di strumenti militari verso Taipei e, InsideOver.