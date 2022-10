Una carta prepagata per la deduzione delle spese culturali

Leggi su formiche

(Di sabato 22 ottobre 2022) Negli ultimi anni, in Italia sono state approvate misure e politiche volte ad incentivare la domanda culturale. È il casodomeniche al museo, ma anche di finanziamenti diretti (come la 18app). Queste misure, in pratica, comportano una riduzionerisorse pubbliche (mancati incassi per i Musei nel caso degli ingressi gratuiti odirette nel caso dei bonus), per favorire i consumi. In particolare, il bonus 18app, (anche se un discorso analogo può essere estendibile anche alle altre misure), prevede un trasferimento di denaro a favore di una particolare categoria di cittadini con lo scopo di incentivarne i consumi. L’assunto da cui si parte è che, in pratica, se un individuo inizia a spendere in cultura poi continuerà anche quando non avrà più sussidi. Tale assunto, è ...