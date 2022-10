Un uomo ha violentato la fidanzata per sette ore e ha filmato lo stupro

(Di sabato 22 ottobre 2022) AGI -ore da incubo quelle vissute da una giovane donna residente in provincia di Frosinone che è stata costretta ad avere numerosi rapporti sessuali con il fidanzato a suon di pugni e schiaffi. Le violenze sono state riprese con il telefonino e l', arrestato nel pomeriggio di venerdì dagli uomini della Squadra Mobile di Frosinone, ha minacciato la donna di diffondere in rete se lo avesse denunciato. I fatti, accertati con un'indagine lampo e supportati dal referto medico dell'ospedale nel quale la vittima è stata accompagnata dai familiari e dai video rinvenuti sul telefono dell', risalgono alla fine dimbre e sarebbero accaduti lungo la Casilina, mentre la coppia stava facendo ritorno a casa, dopo una serata tra amici. Prima il litigio per futili motivi e poi la follia da parte del giovane. Ieri ...

