Un insegnamento per Meloni Conquistare il potere non vuol dire mantenerlo

(Di sabato 22 ottobre 2022) Ci sono almeno due modi di guardare al governo di Giorgia, leader di Fratelli d’Italia, che sta per insediarsi in queste ore. Da una parte esso potrebbe apparire fragile, visto che ha subito vari agguati dai suoi alleati di coalizione, Forza Italia di Silvio Berlusconi e la Lega di Matteo Salvini. Da un’altra parte invece può apparire forte perché laè subito riuscita a comporre le fratture e imporre la sua linea euroatlantica contro le tentazioni putiniane di alcuni alleati. Comunque in realtà oggi la scena politica intorno allaè vuota. L’opposizione di Matteo Renzi e Carlo Calenda è pronta a offrire una sponda al governo, come si è visto per l’elezione del Presidente del Senato, ma non ha una sua proposta politica forte. Il Pd appare confuso dopo la sconfitta elettorale, e il M5s cambia opinione una volta al ...