(Di sabato 22 ottobre 2022) Shade e il problema intestinaleildiNegli ultimi giorni non si fa altro che parlare del-gate. Pare infatti che in un ristorante diun gruppo numeroso di persone si sia sentita male per il pesce mangiato (e da loro pescato), avendo attacchi intestinali e di vomito. I commenti di L'articolo proviene da Novella 2000.

Novella 2000

. Sì, non "parlante". Lyle, come viene subito ribattezzato, non comunica con gli esseri ... garantendo lo stesso identico magnetismo e la stessa identica cura tecnica che haper i suoi ...... ogni volta che ti sento parlare...avrai puredelle gioie.. sembri depresso'. L'imprenditore ... Il 32enne ha continuato il suo sfogo svelando dei retroscena: Lacritica l'atteggiamento ... Un cantante ha avuto un'esperienza simile a quella di Gubbio durante il Festival di Sanremo Avete presente il Gubbio-gate di cui si parla negli ultimi giorni A un cantante è successa una cosa simile durante la finale di Sanremo."In tanti mi hanno chiesto di dire due parole su Franco. Lui era di Genova e ci siamo incontrati qualche volta in occasione di festival o grandi manifestazioni ma non eravamo molto in confidenza. Ho ...