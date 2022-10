Ultime Notizie – Roma | Meloni ai funerali del 18enne investito sulla Colombo

(Di sabato 22 ottobre 2022) Presenti anche La Russa, Tajani, Letta, Bernini Dopo il giuramento al Quirinale, la presidente del Consiglio Giorgiaha raggiunto la Chiesa di Santa Maria Liberatrice a Testaccio per partecipare aidi Francesco Valdiserri, il giovanee ucciso la notte del 20 ottobre a, in via Cristoforo, da un’auto guidata da una ragazza di ventiquattro anni, positiva ai test per alcol e droga. Il giovane era figlio di due noti giornalisti del Corriere della Sera, Paola Di Caro e Luca Valdiserri. Alle esequie sono presenti anche il presidente del Senato Ignazio La Russa, il vicepremier Antonio Tajani, la ministra Anna Maria Bernini e il segretario del Pd Enrico Letta. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Sky Tg24

È come finire in una morsa senza via d'uscita. Intrappolati in miasmi che invadono intere aree della città, periferie e centro. Invade la zona della scuola, dell'ospedale. Aria irrespirabile che ...TEMI: legacoop legacoop fvg molestie fvg molestie lavoro fvg molestie sul lavorofvgMolestie e violenze sul lavoro in Fvg, Legacoop scende in campo Nonna e nipote travolte ... Cronaca, le ultime notizie di oggi 22 ottobre. Incendio appartamento a Catanzaro, 3 morti 13.00 - Fischio d'inizio al 'Torrini' di Sesto Fiorentino, comincia in questo momento Fiorentina-Inter Primavera! 12.59 - Ora i saluti di rito, poi lancio della monetina ...Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa: – “Vogliamo che il diritto alle cure sia garantito per tutti i cittadini abruzzesi attraverso il serv ...