Ultime Notizie – Roma | 18enne travolto e ucciso La conducente | “Non ricordo momento incidente”

(Di sabato 22 ottobre 2022) Non ricorda ildell’e come ha fatto a finire con l’auto sul marciapiede di via Cristoforo Colombo dove hail diciottenne Francesco Valdiserri, che camminava sul marciapiede insieme a un amico rimasto illeso. Chiara Silvestri, la 23enne accusata di omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di ebbrezza, è comparsa questa mattina davanti al gip diche ha convalidato l’arresto confermando la misura dei domiciliari. Sottoposta agli esami di rito la ragazza, a cui in passato era stata sospesa la patente, era infatti risultata positiva all’alcoltest con un tasso pari a 1,57 g/l. La giovane, secondo quanto ha riferito il suo difensore l’avvocato Paolo Leoni al termine dell’udienza a piazzale Clodio, è ancora provata e sotto choc per quanto ...

Morte di Francesco Valdiserri: è stato convalidato l'arresto di Chiara Silvestri, la 23enne che nella notte tra mercoledì e giovedì mentre era alla guida della propria auto ha travolto e ucciso il ...