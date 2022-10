Ultime Notizie – Pedopornografia | sequestrati migliaia di file audio e video | 24 indagati

(Di sabato 22 ottobre 2022) Operazione della Polizia di Stato di Catania, coordinata dalla procura Distrettuale etnea, contro laonline. Sono 24 gliper i reati di detenzione di materiale pornografico minorile nei confronti dei quali l’autorità giudiziaria ha disposto perquisizioni personali e informatiche che hanno interessato le province di Catania, Siracusa e Ragusa. Le indagini, coordinate dal centro nazionale per il contrasto allaonline del Servizio di Polizia Postale, hanno preso avvio da un’attività della Polizia Postale di Milano che, dall’analisi di dispositiviin un’altra indagine, aveva evidenziato contatti per lo scambio di materiale pedopornografico tra alcuni soggetti. Gli approfondimenti e i riscontri investigativi su questi utenti, disposti dalla Procura etnea e compiuti dal ...

