Ultime Notizie – Milan-Monza 4-1 | rossoneri agganciano Napoli in vetta

(Di sabato 22 ottobre 2022) Poker delale 4-1 nella sfida di San Siro valida per l’11esima giornata della Serie A 2022-2023. Igrazie al quarto consecutivo in campionato, firmato dalla doppietta di Diaz e dai gol di Origi e Leao, si riportano in testa alla classifica con 26 punti agganciando ilimpegnato domani a Roma. Ildi Palladino, nonostante la buona gara e il gol di Ranocchia su punizione, resta invece a 10 punti. LA PARTITA – Pioli per il derby lombardo in attacco si affida ad Origi, insieme a Rebic, mentre Leao e Giroud vanno in panchina. Rientra Messias, Pobega e Bennacer a metà campo, e Dest terzino destro. Mentre Palladino sceglie Mota Carvalho a guidare l’attacco, con Pessina e Caprari alle sue spalle. Ilpassa in vantaggio al primo vero affondo. Al ...

