Ultime Notizie – Governo Meloni | Zuppi | “Interlocuzione costruttiva a tutela diritti”

(Di sabato 22 ottobre 2022) ?Il presidente della Cei si congratula con GiorgiaIl presidente della Cei, cardinale Matteo, a suo nome e di quello della Conferenza Episcopale Italiana, esprime “le più sincere congratulazioni per l’incarico che è chiamata a ricoprire. Con Lei si apre anche una pagina storica per il nostro Paese: il nuovoè il primo guidato da una donna nel ruolo di Presidente del Consiglio”. “Nell’augurare buon lavoro a Lei e a tutti i membri del Suo, la Chiesa che è in Italia, nel rispetto e nella distinzione degli ordini e dei ruoli, assicura che non farà mancare un’ispirata unicamente dalla volontà di contribuire al perseguimento del bene comune del Paese e alladeiinviolabili della ...

Sky Tg24

Governo nuovo, nomine nuove . Alla Rai questo ritornello lo conoscono bene. E tutti si stanno preparando al giro di valzer. Soprattutto ai vertici dei tiggì. In genere premier e governo chiedono due ...Segui il nostro canale UNISCITI Ricevi le nostreda Google News : clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella! SEGUICI Cronaca, le ultime notizie di oggi 22 ottobre. Incendio appartamento a Catanzaro, 3 morti Sono 1.951, su 12.234 test eseguiti, i nuovi positivi al Covid in Campania. Il tasso di incidenza è del 15,94%, in linea con il dato di ieri (15,71). Nel bollettino regionale non sono segnalate nuove ...NAPOLI - Nonostante la limitante menomazione della vescica, Matteo Berrettini conquista la quarta finale del 2022 rimontando un Mackenzie McDonald non in grado di sfruttare la situazione a lui favorev ...