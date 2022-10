Ultime Notizie – Governo Meloni | Monti | “Votare la fiducia? Devo riflettere”

Sky Tg24

utto comunque dipenderà dalle risorse che saranno messe a disposizione in manovra per capire come intervenire: o la proroga di questedue misure, l'introduzione di Opzione uomo (a 58 anni con ...Cumuli di rifiuti e acqua che sgorga dall'impianto ormai devastato. È questo lo scenario in cui si presenta l' ex centro Delphinia a . La struttura sportiva, che sorge al confine con Pascarola, una ... Cronaca, le ultime notizie di oggi 22 ottobre. Incendio appartamento a Catanzaro, 3 morti Il Napoli pronto a partire per Roma ma senza Zambo Anguissa: il centrocampista camerunese non sarà a disposizione tra i convocati di Luciano Spalletti per la sfida di domani sera contro i giallorossi ...Violenti scontri stanno interessato il Ciad in queste ultime ore. I manifestanti hanno protestato, giovedì sera a N’Djamena, contro la presa del potere da parte dei militari. Durante gli scontri circa ...