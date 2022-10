Ultime Notizie – Governo Meloni | il ‘film’ del giuramento si chiude con fermo immagine su Costituzione

(Di sabato 22 ottobre 2022) Sicon le telecamere fisse sullaildeldel nuovo. E’ aperta alla pagina dell’articolo 93: “Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri, prima di assumere le funzioni, prestanonelle mani del Presidente della Repubblica”. Un’inquadratura simbolica che sintetizza il senso stesso del rituale del. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Sky Tg24

Rissa e bastonate a San Donato . Lite tra donne e grida disperate questa mattina nel quartiere di Pescara . La squadra Volante e il Reparto prevenzione crimine Abruzzo sono intervenuti dopo la ...Tutto pronto al Quirinale per il giuramento dei ministri del governo Meloni. Il Salone delle Feste è già pieno di fotografi e giornalisti - cosi come all'ingresso del Colle - e i ministri hanno preso ... Cronaca, le ultime notizie di oggi 22 ottobre. Incendio appartamento a Catanzaro, 3 morti Mentre è scivolato in 5/a posizione con 133 (-9) il nordirlandese Rory McIlroy (campione uscente) che, con un successo (o un secondo posto in solitaria) tornerebbe a guidare il world ranking 828 ...Il consigliere Alessio Tempesta, al termine dell'ultima seduta consigliare, ha comunicato la sua uscita da "Progetto Orvieto" del quale ...