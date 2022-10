Ultime Notizie – Governo Meloni | Crusca promuove “la” presidente del Consiglio

(Di sabato 22 ottobre 2022) “La”deldei ministri: è questa per l’Accademia dellala definizione migliore con cui definire Giorgia, prima donna a guidare ilin Italia. “I titoli al femminile – spiega all’Adnkronos ilClaudio Marazzini – sono legittimi sempre, e quindi è giusto dire ‘la’(eviterei lassa), ‘la’ premier (ma se possibile eviterei l’inutile forestierismo), ‘la’ prima ministra. Chi usa questi femminili accetta un processo storico ormai ben avviato”. “Chi invece preferisce le forme tradizionali maschili ha comunque diritto di farlo, secondo l’opzione che fu a suo tempo di Giorgio Napolitano (che preferiva ‘ildella Camera’ anche se era una donna, Laura Boldrini), ...

Sky Tg24

TEMI: legacoop legacoop fvg molestie fvg molestie lavoro fvg molestie sul lavorofvgMolestie e violenze sul lavoro in Fvg, Legacoop scende in campo Nonna e nipote travolte ...Fiorentina - Inter, leInter Onana (getty images) Padroni di casa della Fiorentina reduci ... tutte ledi fiorentina inter dove - vederla Leggi i commenti Calcio: tutte le[ { "@... Cronaca, le ultime notizie di oggi 22 ottobre. Incendio appartamento a Catanzaro, 3 morti Mi permetto di porre alcune domande a cui una parte consistente del popolo italiano, e non solo, gradirebbe delle risposte sintetiche, chiare, nette, ...Fuori casa il Benevento ha totalizzato 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta). Como nelle ultime 3 partite ha affrontato Cosenza, il Perugia e Modena ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 ...