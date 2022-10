Ultime Notizie – Governo | dubbi e attese per la ‘prima donna’ | Meloni premier sulla stampa estera

(Di sabato 22 ottobre 2022) Il giuramento di Giorgia, primadonna in Italia, domina le prime pagine dei giornali stranieri online. A partire da quelli inglesi la cui terza donnadella storia, Liz Truss, si è dimessa un paio di giorni fa. ”Giorgia, leader di estrema destra, ha prestato giuramento come primo ministro italiano”, titola ad esempio il Guardian, ricordando che ”è la primadonna d’Italia” e che è a capo di ”una solida maggioranza”. La Bbc racconta ”l’ascesa al potere del nuovo primo ministro italiano” che è stata ”politicamente attiva sin da adolescente”. Un’ascesa che l’emittente definisce ”fulminea” e ”in parte per fortuna”. L’emittente Sky News ha parlato del giuramento di Giorgiacome della nascita del ”primodi estrema destra ...

Sky Tg24

Lesulla guerra in Ucraina in diretta La mossa ha suscitato commenti da parte degli analisti militari. Alcuni di loro hanno subito indicato alcuni punti critici . 1) Gli ucraini sono ...In tempo di pandemia, anche le scappatelle sono tornate all'antico. E così, complice il coprifuoco e la chiusura di locali ed alberghi, si rivivono scene, ormai consegnate ai ricordi della commedia ... Cronaca, le ultime notizie di oggi 22 ottobre. Incendio appartamento a Catanzaro, 3 morti Un atteso debutto ieri sera per "Il caso Tandoy", al Teatro Al Massimo di Palermo. Spettacolo scritto e diretto da Michele Guardì e dedicato a uno dei più sorprendenti errori giudiziari degli ultimi 6 ...È entrato in tangenziale - chiusa per l'occasione - all'altezza di Parco Nord a Bologna il maxi corteo di 'Convergere per Insorgere' organizzato da Fridays For Future Bologna, gli ex operai della Gkn, ...