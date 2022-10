Ultime Notizie – Governo | domenica ‘Il punto di vista di Follini’ | “Meloni dialoghi con tutti | così arginerà Berlusconi”

(Di sabato 22 ottobre 2022) La neo premier Giorgia“dovrebbe a sua volta decidersi ad aprire. Dialogare con l’opposizione. Avere grande attenzione e riguardo verso quanti non l’hanno votata. Rivolgersi a una più larga platea dell’opinione pubblica. Uscire dal fortilizio di una retorica troppo identitaria. Inventare nuovi percorsi che la conducano il più possibile fuori del perimetro angusto di quella parzialità all’interno della qualepuò ancora influire significativamente”.Marco Follini nel consueto “di” che sarà pubblicato integralmente domani sull’agenzia e sul sito dell’Adnkronos. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Sky Tg24

Governo nuovo, nomine nuove . Alla Rai questo ritornello lo conoscono bene. E tutti si stanno preparando al giro di valzer. Soprattutto ai vertici dei tiggì. In genere premier e governo chiedono due ...Segui il nostro canale UNISCITI Ricevi le nostreda Google News : clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella! SEGUICI Cronaca, le ultime notizie di oggi 22 ottobre. Incendio appartamento a Catanzaro, 3 morti Sono 1.951, su 12.234 test eseguiti, i nuovi positivi al Covid in Campania. Il tasso di incidenza è del 15,94%, in linea con il dato di ieri (15,71). Nel bollettino regionale non sono segnalate nuove ...NAPOLI - Nonostante la limitante menomazione della vescica, Matteo Berrettini conquista la quarta finale del 2022 rimontando un Mackenzie McDonald non in grado di sfruttare la situazione a lui favorev ...