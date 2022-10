UFFICIALE – Cambia il calciomercato anche per la Serie A | il comunicato della FIFA

(Di sabato 22 ottobre 2022) Il calcio mondiale andrà incontro ad un grandemento, infatti, laha ufficialmente approvato il Clearing House, cioè un nuovo regolamento per i trasferimenti dei calciatori. Il nuovo regolamento, che entrerà in vigore dal prossimo 16 novembre, permetterà un’automatizzazione dei pagamenti tra club per i contributi di solidarietà e le indennità di formazione. nuovo regolamentoInoltre, altro obiettivo del regolamento è quello di ottenere maggiore trasparenza finanziaria, oltre che di aumentare notevolmente gli introiti dei club. Questo il: “Nella sua riunione ad Auckland/T?maki Makaurau, Aotearoa Nuova Zelanda, il Consiglioha approvato il RegolamentoClearing ...

