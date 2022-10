Ucraina-Russia | Usa spostano soldati in Romania

(Di sabato 22 ottobre 2022) (Adnkronos) – La 101esima divisione aerotrasportata Usa è stata dispiegata in Europa per la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale, rende noto l’emittente tv Cbs. I 4.700della divisione sono in, a pochi chilometri dall’. “Siamo pronti a difendere ogni centimetro del territorio della Nato. Portiamo una capacità unica. Siamo una forza di fanteria leggera ma portiamo con noi la mobilità, con i nostri aerei e assalti aerei”, ha affermato il vice comandante della divisione, il generale John Lubas. Il colonnello Edwin Matthaidess, comandante della Seconda brigata di combattimento della divisione, ha sottolineato che le sue truppe sono le forze americane più vicine ai combattimenti in. “Seguiamo da vicino le forze russe”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

... ormai diverse settimane fa, ha gettato nel panico gli uomini russi in età militare, tutti preoccupati di essere mandati a combattere in. In migliaia, quindi, si sono mossi verso i confini ...In attesa dei venti di pace tra, non ci attende un autunno facile e qualche mente illuminata si adegua. " È il tempo di adottare soluzioni sostenibili e green, senza sacrificare il ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Le autorità filorusse hanno ordinato a tutti i residenti della città di Kherson , nell’ Ucraina meridionale, di andarsene ...