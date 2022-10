Ucraina | 4 700 soldati Usa dispiegati in Romania

(Di sabato 22 ottobre 2022) (Adnkronos) – La 101esima divisione aerotrasportata Usa è stata dispiegata in Europa per la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale, rende noto l’emittente tv Cbs. I 4.700della divisione sono in, a pochi chilometri dall’. “Siamo pronti a difendere ogni centimetro del territorio della Nato. Portiamo una capacità unica. Siamo una forza di fanteria leggera ma portiamo con noi la mobilità, con i nostri aerei e assalti aerei”, ha affermato il vice comandante della divisione, il generale John Lubas. Il colonnello Edwin Matthaidess, comandante della Seconda brigata di combattimento della divisione, ha sottolineato che le sue truppe sono le forze americane più vicine ai combattimenti in. “Seguiamo da vicino le forze russe”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Italia Sera.

