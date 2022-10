Tutto facile per il Milan | travolto il Monza | raggiunto il Napoli

(Di sabato 22 ottobre 2022) Pomeriggio di festa per i tifosi rossoneri. Ilha conquistato oggi un’importante vittoria davanti al suo pubblico, allo staio San Siro dio, conquistando tre punti preziosi, che gli consentono di agganciare la vetta, anche se ildeve ancora scendere in campo. Ilhailquesto pomeriggio, vincendo con uno splendido 4-1: Diaz ha sbloccato il match al 16?, per poi raddoppiare al 41?. Nel secondo tempo, poi, Origi ha segnato, al 65?, la rete del 3-0, mentre Ranocchia, al 70?, ha accorciato le distanze, col gol del 3-1. Leao ha chiuso definitivamente i giochi all’84’, mandando in delirio il pubblicoese. L'articolo CalcioWeb.

Dietro poi èda rivedere (46' Kalulu 6 : entra e salva subito un possibile gol di Caprari) ... Theo gli regala una rete) ORIGI 7 Battezza il suo esordio a San Siro con una bomba ...per la Spal di Daniele De Rossi che domina 5 - 0 il Cosenza e torna a vincere dopo 2 pareggi e 2 sconfitte. Bene anche il Como che supera per 2 - 1 il Benevento di Fabio Cannavaro (al 2° ...Il Milan passeggia a San Siro: Monza ko, i rossoneri agganciano in vetta il Napoli che deve però scendere in campo in questa 11ª giornata di Serie A ...Cerva – Tutto facile per il Sambiase nell’anticipo della quarta giornata del campionato di Prima Categoria contro il fanalino di coda Cerva, liquidato con un rotondo 4-0, il secondo consecutivo. Dopo ...