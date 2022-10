Tutti i riassunti e gli obiettivi di LaLiga Santander e LaLiga Smartbank

Leggi su justcalcio

(Di sabato 22 ottobre 2022) Fa notizia quanto riportato poco fa da Sport a proposito della massima divisione spagnola: 22/10/2022 Agire alle 17:24 est Goditi i gol e le migliori giocate di tutte le partite dei due principali campionati di calcio in Spagna La Liga disputa la giornata 11 mentre in Seconda si gioca la 12 Il calcio spagnolo non si ferma e questo fine settimana si giocheranno l’11° giornata in Prima Divisione e la 12° in Seconda Divisione. Rayo – Cadice è il primo incontro della massima categoria, mentre Il Barça giocherà la sua contro l’Athleticdomenica 23 ottobre dalle ore 21:00 Da SPORT, compiliamo ogni fine settimanai riepiloghi Primera in modo che tu li abbia a disposizione con un unico clic.DELL’11°GIORNATA DI...